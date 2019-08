Secondo quanto riporta 'l'Equipe', il Marsiglia avrebbe deciso di risolvere unilateralmente il contratto che ancora legava Rami al club francese fino al 30 giugno 2021. Alla base della decisione ci sarebbe la partecipazione di Rami allo show televisivo 'Fort Boyard' nel periodo in cui il difensore era infortunato e non si era presentato agli allenamenti. L'ex Milan potrebbe impugnare la risoluzione unilaterale e portare il club francese in Tribunale.