Il Manchester United scarica Pogba: via a parametro zero

INGHILTERRA

I Red Devils hanno deciso di abbandonare il tavolo della trattativa per il rinnovo del francese

L'avventura di Paul Pogba al Manchester United può considerarsi terminata. A sorpresa, però, dopo mesi di tira e molla, questa volta è stato il club inglese a tirarsi indietro. Questo, almeno, è quanto scrive Marca, secondo cui, appunto, lo United avrebbe deciso di interrompere le trattative per il rinnovo del francese e deciso, di conseguenza, di lasciarlo partire a giugno a parametro zero. All'origine di questa decisione ci sarebbe una valutazione tecnica dei Red Devils che non riterrebbero più Pogba all'altezza dell'altissimo ingaggio percepito (e richiesto).

Fine corsa, quindi, con Pogba che avrà quindi la libertà di cercarsi un altro club, dal Real Madrid, sempre interessato al francese - anche se Florentino Perez non sarebbe entusiasta dell'eventuale investimento - fino alla Juve, che al momento non potrebbe però permettersi uno stipendio come quello del francese a meno di sgravare la rosa da altri ingaggi molto importanti.