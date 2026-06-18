Il Liverpool paga la clausola da 40 milioni e prende Victor Munoz

18 Giu 2026 - 09:35
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Il Liverpool è pronto ad ingaggiare l'esterno Victor Munoz dall'Osasuna, dopo aver onorato la clausola rescissoria di 40 milioni di euro. Per perfezionare l'ingaggio del giocatore di 22 anni, nazionale spagnolo ed attualmente ai Mondiali, il club ha inviato uno staff medico negli Stati Uniti. Munoz, che ha esordito in nazionale a marzo, può giocare su entrambe le fasce e, secondo quanto riportano i media britannici, dovrebbe firmare un contratto di sei anni. Sarà il primo acquisto del Liverpool da quando Andoni Iraola ha sostituito Arne Slot come allenatore all'inizio di questo mese. Munoz è cresciuto nel settore giovanile della Masia del Barcellona e ha poi giocato nel Real Madrid, dove ha collezionato due brevi apparizioni da subentrato, prima di trasferirsi all'Osasuna nel luglio 2025. L'Osasuna ha chiuso la stagione 2025-'26 della Liga appena sopra la zona retrocessione, con Munoz che ha collezionato 34 presenze, di cui 31 da titolare, realizzando sei reti e due assist.

Ultimi video

00:32
DICH AUSILIO SU CALHANOGLU DICH

Ausilio su Calhanoglu: "Ha un contratto con l'Inter e lo vogliamo tenere"

40:09
INTV INTEGRALE MONTERO PER SITO SRV

Montero: "Juve, punterei su Chiesa e Vlahovic. Giusto puntare su Carnevali"

01:34
La Juventus e il mercato

La Juventus e il mercato

01:26
Bastoni, tentazione Real

Bastoni, tentazione Real

01:47
Quante incertezze in A

Quante incertezze in A

01:45
Marotta incontra Florentino Perez: colpaccio Camavinga

Marotta incontra Florentino Perez: colpaccio Camavinga

01:13
DICH BALDISSONI MONZA 11/6 DICH EDL ok

Baldissoni: "Metodo ed esperienza, così scegliamo il nuovo allenatore"

00:07
MCH PROCURATORE PROVEDEL MCH

Inter, positivo l'incontro con l'agente di Provedel. Ma c'è distanza con la Lazio

02:18
Tra Kolo Muani, Sorloth, Vicario e Kim: la Juve è pronta alla rivoluzione

Tra Kolo Muani, Sorloth, Vicario e Kim: la Juve è pronta alla rivoluzione

01:08
Como, suggestione Chiesa: l'ex Juve può davvero arrivare in riva al lago?

Como, suggestione Chiesa: l'ex Juve può davvero arrivare in riva al lago?

01:30
Vlahovic futuro a Como

Vlahovic futuro a Como

01:58
Ausilio e mercato Inter

Ausilio e mercato Inter

01:19
DICH AUSILIO SU JONES DICH

Ausilio: "Jones continua a piacerci: se troviamo un accordo bene, se no..."

00:35

Ausilio conferma: "Dumfries va al Real Madrid, ma magari un domani..."

00:25
DICH AUSILIO SU MERCATO DICH

Ausilio: "Mercato? Di sicuro faremo qualcosa in difesa"

00:32
DICH AUSILIO SU CALHANOGLU DICH

Ausilio su Calhanoglu: "Ha un contratto con l'Inter e lo vogliamo tenere"

I più visti di Mercato

Rodrygo: 25 anni, attaccante, valore 80 milioni

Mourinho non li vuole, il Real li cede: che occasione per le squadre italiane

Bastoni, tentazione Real

Bastoni, tentazione Real

Como, suggestione Chiesa: l'ex Juve può davvero arrivare in riva al lago?

Como, suggestione Chiesa: l'ex Juve può davvero arrivare in riva al lago?

Marotta incontra Florentino Perez: colpaccio Camavinga

Marotta incontra Florentino Perez: colpaccio Camavinga

La Juventus e il mercato

La Juventus e il mercato

Quante incertezze in A

Quante incertezze in A

Mercato ora per ora
Vedi tutti
09:35
Il Liverpool paga la clausola da 40 milioni e prende Victor Munoz
Jackson Martinez
09:10
Juventus, asse di mercato col Chelsea: Cambiaso per Jackson
Francesco Camarda
08:26
Milan, 48 ore per contro-riscattare Camarda: il club rossonero ha già deciso
23:29
Fiorentina, nulla di fatto nell'incontro con Kean e i suoi agenti
 Leao (Milan) - 175 milioni
22:11
Leao: "Se resto al Milan con Amorim? Ci penserò dopo il Mondiale"