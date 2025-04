Il Lispia fa il prezzo per Xavi Simons: con 70 milioni può partire

A gennaio si era chiuso un clamoroso trasferimento dal Psg al Lipsia per 55 milioni più bonus (che possono far lievitare questa cifra fino a 80), ora però il nome di Xavi Simons torna a infiammare il mercato. C'è molto interesse intorno all'olandese che, secondo quanto riporta Fabrizio Romano, in estate potrebbe fare le valige per una cifra intorno ai 70/75 milioni di euro. Il giocatore sogna fin da bambino la maglia del Barcellona, che ha anche indossato nelle giovanili, ma per diverse situazioni (dal fair play finanziario alla questione della registrazione dei giocatori) è una pista complicata da percorrere in estate. Per diversi club di Premier però staccare un assegno da 70 milioni non rappresenta un ostacolo insormontabile: Xavi la scorsa estate è stato seguito da Liverpool, Arsenal e Manchester United. Squadre che nel prossimo mercato potrebbero tornare a bussare alla porta del Lipsia