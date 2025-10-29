Il Lione ci prova per Endrick: primi contatti per un prestito

Il Lione prova a beffare la concorrenza. L'OL, con mesi di anticipo rispetto all'apertura della finestra di mercato di gennaio, avrebbe presentato la prima proposta ufficiale al Real Madrid per il prestito di 6 mesi di Enrick. L'attaccante brasiliano con Xabi Alonso non sta trovando spazio anche a causa della concorrenza spietata. Con i Mondiali la prossima estate il classe 2006 ha manifestato ai vertici dei blancos la sua volontà di andare a giocare per provare a convincere Ancelotti a inserirlo nella rosa che partirà per l'America. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano il Lione avrebbe presentato il proprio progetto all'entourage del calciatore e ha ricevuto un'apertura da parte di Endrick e del suo clan. Ora bisognerà attendere la risposta del Real Madrid.