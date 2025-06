Il Lecce e Giampaolo si separano: Nicola in pole per sostituirlo

Continua l'incredibile turbinio delle panchine in Serie A. Anche il Lecce e Marco Giampaolo hanno ufficialmente annunciato il divorzio: "L'U.S. Lecce comunica di aver interrotto, in data odierna, il rapporto contrattuale con mister Marco Giampaolo, a cui va rivolto il ringraziamento per il lavoro svolto con grande dedizione e l'augurio per le migliori fortune professionali". Ora i salentini si metteranno alla ricerca di un nuovo tecnico: il candidato numero uno per il post Giampaolo è Davide Nicola, da poco liberato dal Cagliari.