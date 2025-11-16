Il Genoa pensa a Perin, ma alla Juve serve un sostituto

Il Genoa deve uscire da una situazione di classifica complicata e per farlo sa di dover contare anche su giocatori di esperienza che conoscano l'ambiente: l'ultima idea di mercato è quella di portare di nuovo in rossoblu Mattia Perin, ora alla Juventus in qualità di secondo portiere. Il rapporto con De Rossi favorirebbe ancora di più la riuscita della trattativa e lo stesso Perin, 33 anni compiuti pochi giorni fa, potrebbe decidere di sposare un progetto che lo vedrebbe giocare con più continuità. La Juventus riflette e non chiude la porta a questa ipotesi, pur sapendo, eventualmente, di dover trovare un altro sostituto di Di Gregorio affidabile in caso di partenza di Perin. L'infortunio di Pinsoglio, infatti, costringerebbe i bianconeri a tornare sul mercato per cercare un altro estremo difensore.