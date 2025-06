Il Gala sogna di trattenere Osimhen: "Le possibilità aumentano ogni giorno"

Ibrahim Hatipoglu, vice presidente del Galatasaray, ha parlato al quotidiano spagnolo AS del futuro di Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano negli ultimi giorni del mercato estivo 2024 era finito in prestito alla squadra turca. Il bilancio dopo 12 mesi parla di 37 gol in 41 partite disputate. Un rendimento stratosferico per cui i vertici del club di Istanbul vorrebbe provare a trattenere il 9 ancora di proprietà del Napoli. Soltanto qualche giorno fa Osimhen ha rifiutato una proposta faraonica arrivata dall'Al Hilal di Simone Inzaghi: gli arabi avevano trovato anche un accordo totale con il Napoli per il pagamento della clausola rescissoria da 75 milioni di euro.