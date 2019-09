Il Flamengo apre al riscatto di Gabriel Barbosa, in arte Gabigol. "È difficile parlarne in questo momento. È ovviamente il nostro desiderio. Non c'è nulla da dire sulle sue prestazioni e sul suo ambientamento; è un grande atleta, i numeri e le prestazioni della sua squadra parlano da soli. Naturalmente ci piacerebbe", sottolinea Bruno Spindel, Ceo del club rossonero, a Fox Sports Brasile. L'inter è ancora proprietaria del cartellino dell'attaccante 23enne (il prestito finirà al termine dell'anno) e dalla sua cessione potrebbe ricavare 15-20 milioni.