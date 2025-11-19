Logo SportMediaset

Mercato

Il ds della Cremonese: "Vardy? Dopo aver visto Modric e Dzeko..."

19 Nov 2025 - 09:20
© Getty Images

© Getty Images

Il direttore della Cremonese, Simone Giacchetta, ha parlato di com'è nata la trattativa per portare Jamie Vardy a Cremona: "È stata un’idea nata un po’ per caso, parlando di vari temi: quando in Italia vedi giocatori della Premier che si ambientano bene, oppure calciatori non più giovanissimi che arrivano e fanno ancora la differenza, dopo gli esempi di Dzeko e Modrić tornati nel nostro campionato, abbiamo iniziato a pensare a Vardy“, racconta il dirigente. “All’inizio sembrava quasi una battuta, invece siamo riusciti davvero a metterci in contatto con lui. Da subito ha mostrato grande disponibilità e alla fine abbiamo concluso l’operazione, che ha portato un entusiasmo enorme nel club e in città. È una vera icona del calcio inglese e ha una mentalità straordinaria; si è integrato immediatamente e il gruppo gli porta grande rispetto per il suo atteggiamento e per come si allena. Abbiamo già venduto più di duemila maglie con il suo nome“.

