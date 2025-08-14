Logo SportMediaset
Mercato

Il ds del Monaco frena Akliouche: "Un altro anno qui gli farà bene"

14 Ago 2025 - 16:12

Maghnes Akliouche è uno dei talenti più chiacchierati in questa finestra di mercato. Tanti club si sono informati sulle condizioni di uscita del classe 2002 (dalla Francia si dice INter, City e Leverkusen tra le altre) ma tutti sono stati spaventati dalle richieste monstre dei monegaschi: 70 milioni di euro. Per questo la partenza del gioiellino francese è sempre meno probabile, a maggior ragione dopo le parole di Thiago Scuro, direttore sportivo del club del principato: "Qui a Monaco si è ambientato bene e gode di grande fiducia - riporta Get French Football News -. Nessuno ha fretta. Un'altra stagione con noi sarà vantaggiosa anche per lui. La nostra ambizione è che rimanga a lungo".

16:20
Akturkoglu al Fener blocca Asensio
16:12
Il ds del Monaco frena Akliouche: "Un altro anno qui gli farà bene"
15:31
Colpo Newcastle a centrocampo: ecco Ramsey dall'Aston Villa
15:10
Como, Fabregas: "Arriverà un portiere, Cutrone può andare via"
14:08
Sirene inglesi per Okafor: il Leeds ci pensa