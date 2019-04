IL DORTMUND SI ASSICURA SCHULZ

18/04/2019

Il Borussia Dortmund ha chiuso per Nico Schulz: questa è la notizia riportata dal quotidiano tedesco 'Bild'. Per il laterale dell'Hoffenheim i gialloneri pagheranno la clausola rescissoria da 28 milioni di euro. Sfuma un obiettivo di mercato dell'Inter, che si era interessata al classe '93 dopo il gol-vittoria in Olanda-Germania 2-3 del 24 marzo.