Non si ferma il Como che vuole consegnare a Fabregas un rinforzo anche sulle fasce. In queste ore i lariano stanno intensificando i contatti con la Lazio per Luca Pellegrini, attualmente in forza ai biancocelesti che sono chiamati a riscattarlo a giugno dalla Juventus per circa 4 milioni di euro. Al momento il club lombardo non ha accettato di sobbarcarsi l'obbligo di riscatto.