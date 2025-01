Il Como vuole a mettere a segno un altro colpo di grido: portare Nemanja Matic sul lago. L'idea di Fabregas è quella di portarlo subito in Italia dal Lione: l'ex Roma si unirebbe al gruppo continuando così a fare il calciatore, per poi spostarsi dietro alla scrivania come per ricoprire un ruolo da dirigente. Al momento però i francesi non aprono alla cessione. Matic sarebbe seguito anche da Ipswich Town, Napoli e Fiorentina.