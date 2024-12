Il Chieti fa marcia indietro: arriva Amaolo in panchina ma resta anche Ignoffo

Regna la confusione in casa Chieti, club di Serie D e al terzo posto nel girone F. I neroverdi, dopo aver esonerato il tecnico Ignoffo per fare spazio in panchina all'ex Pineto Amaolo hanno deciso di fare marcia indietro. Confermato anche Ignoffo ma con l'inedito ruolo di direttore dell'area tecnica. L'ex difensore di Perugia e Napoli, fa sapere la società neroverde, "sarà fondamentale per coordinare e sviluppare aspetti strategici cruciali, come la pianificazione tecnica, il settore giovanile e la costruzione di un progetto a lungo termine".