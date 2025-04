Il Cagliari non ha dubbi: pronti 8 milioni per il riscatto di Caprile

Elia Caprile sta mettendo le mani sulla salvezza del Cagliari. Il portiere classe 2001, arrivato in Sardegna dal Napoli durante il mercato di gennaio, in pochi mesi ha convinto tutti del suo valore dimostrando di essere tra i migliori estremi difensori della Serie A. Per queste ragioni il Cagliari non ha intenzione di lasciarselo sfuggire: secondo quanto sostiene La Nuova Sardegna i sardi eserciteranno il diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro e lo acquisteranno a titolo definitivo dal Napoli.