Il Bournemouth vuole tenersi Kepa: avviati discorsi con il Chlesea

Era arrivato al Chelsea con il prezzo (80 milioni) e l'etichetta del predestinato. L'avventura con i Blues non era andata come sperato, ma Kepa ora sembra essersi ritrovato. Il portiere più pagato della storia del calcio in questa stagione ha difeso i pali del Bournemouth con ottimi risultati. Prestazioni che adesso potrebbero valergli una riconferma: secondo quanto scrive Fabrizio Romano, la società inglese sarebbe interessata ad acquistare a titolo definitivo l'estremo difensore spagnolo. Tutto dpenderà dalle cifre, ma l'impressione è che Kepa non sia più nei progetti del Chelsea