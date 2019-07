Il Betis Siviglia sulle tracce di Milik: "E' un giocatore che ci interessa"

Il Betis Siviglia ha deciso di puntare su Milik. , Secondo quanto riportato da Estadio Deportivo, quotidiano sportivo andaluso, il vicepresidente e responsabile dell'area tecnica del club, José Miguel Lopez Catalan, ha confermato che quello dell'attaccante polacco del Napoli "è un profilo che ci interessa, perché stiamo cercando un centravanti di quelle caratteristiche. Però - ha aggiunto in maniera sibillina - in questo momento non posso di altro". Parole che in un certo qual modo sono collegabili alla trattativa che proprio il Napoli sta intavolando sotto traccia con l'Inter e con Wanda Nara per Mauro Icardi. L'eventuale arrivo dell'argentino toglierebbe inevitabilmente spazio al polacco che, sia detto, ha molti estimatori su mercato: tra le squadre interessate a Milik, nelle ultime ore si è aggiunta anche la Roma che ha sondato il terreno in vista di una possibile-probabile sostituzione di Dzeko. Per i giallorossi, l'altro nome caldo è quell di Higuain.