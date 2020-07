Il Barcellona non molla Lautaro ma deve prima fare cassa

Il Barcellona non molla Lautaro Martinez. Secondo il Mundo Deportivo, però, il coronavirus ha messo in crisi i blaugrana con 200 milioni di euro di entrate in meno. Per arrivare all'argentino il Barça può sempre tentare di riproporre la formula "cash più un giocatore" (70 milioni più Junior Firpo, valutato 40, è l'offerta catalana) o cedere qualcuno degli attaccanti, visto che da settembre arriverà anche il giovane fenomeno portoghese Francisco Trincao.