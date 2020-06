Il Barça non si arrende: per Lautaro si può chiudere anche ad agosto o settembre 

LA TRATTATIVA

"Sono ottimista sul fatto che si possa proseguire con lui anche l'anno prossimo". Le parole di Marotta, unite alla buona prestazione contro la Samp (con una risposta sul campo a chi lo ha accusato di "distrazione" nella partita di Napoli), sembrano riportare Lautaro Martinez al centro del mondo Inter. Con un piccolo problema, che tanto piccolo non è: il Barcellona non ha intenzione di mollare la presa e l'argentino, per quanto intenzionato a dare tutto per la maglia nerazzurra fino alla conclusione della stagione, sogna di giocare con Leo Messi.

Il Barça, forte dell'accordo con il giocatore, non ha fretta. Secondo "Mundo Deportivo" l'arrivo di Lautaro è considerato prioritario anche se non immediato. Nelle prime settimane di luglio scadrà la famosa clausola di rescissione, fissata a 111 milioni, una clausola che il Barcellona non ha mai pensato di pagare interamente.

L'offerta blaugrana resta ormai fissata: 70 milioni più Junior Firpo. Un'offerta che l'Inter non sembra proprio prendere in considerazione. Ma al Barça hanno pazienza, facendosi forti della volontà del giocatore e del fatto che il mercato resta aperto fino alla fine di questa stagione. Per chiudere l'affare, insomma, c'è tempo.