Iñaki Peña sull'addio al Barça: "Volevo giocare di più"

Dopo l'ultima stagione a Barcellona, Iñaki Peña ha parlato del suo trasferimento all'Elche: "Ho giocato 25 o 26 partite, ma ti rimane un senso di amarezza dopo non aver giocato negli ultimi mesi. Torno a casa. Sono di Alicante, la mia gente è di qui e mia moglie è di qui. E poi c'è la filosofia dell'allenatore. Ho lavorato con lui e ci sono le condizioni migliori per dare il 100% o per avvicinarmi alla mia migliore prestazione", ha spiegato il portiere. Che poi ha aggiunto: "Avevo bisogno di un cambiamento e di nuove motivazioni. Ma soprattutto avevo bisogno di giocare più partite possibili e di avere continuità, che è ciò che mi è mancato negli ultimi anni per fare il salto di qualità"