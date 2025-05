I tentennamenti di Conte allontanano Allegri dal Napoli, assalto Milan per Max. E la Juve...

Il Milan, come detto, si è gettata su Max. Piace a Furlani e a Tare e conosce l'ambiente. C'è stato un contatto nelle ultime ore. E' una soluzione che potrebbe essere portata a termine ma c'è l'incognita Napoli (è lui in pole position se Conte se ne va) e anche quella Inter (nel caso in cui Inzaghi cedesse alle lusinghe arabe). Allegri sembra avere l'imbarazzo della scelta e la dirigenza rossonera vorrebbe chiudere in fretta per evitare che gli altri scenari dirottino altrove l'allenatore livornese. L'altro nome sul taccuino è quello di Thiago Motta, confidando nella sua voglia di rivincita dopo il disgraziato anno in bianconero. C'è stato anche un tentativo per Fabregas nei giorni scorsi, che però ha ribadito quanto detto alle altre pretendenti: resterà a Como almeno un altro anno.