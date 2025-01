Matt Hummels, difensore della Roma, parla del futuro a il Messaggero: "Le piacerebbe trovare ancora Ranieri l'anno prossimo alla guida della Roma? Intanto devo capire cosa farò, ma lui sicuramente è un grande, da tenersi stretto. Quindi non ha ancora deciso il suo futuro? No. Deciderò in estate. Ma qualora dovessi restare, sarei felicissimo di essere allenato ancora da lui.