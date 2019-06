HAZARD AL REAL: IL CHELSEA ALZA IL PREZZO

04/06/2019

Eden Hazard e Real Madrid, la trattativa non è chiusa. Come riporta il quotidiano belga HLN il Chelsea avrebbe infatti già respinto due offerte presentate dai 'blancos' per il centrocampista offensivo dei Blues: la prima, di 100 milioni di euro, che risale ad aprile; la seconda, arrivata lunedì, di 120 milioni di euro, tra parte fissa e bonus. Nonostante la scadenza di contratto nel giugno 2020 la società inglese è intenzionata a vendere a peso d'oro il proprio fuoriclasse. Il direttore generale dei 'blancos' Jose' Angel Sanchez si trova a Londra per mediare il trasferimento. Il giocatore, che attualmente si trova in ritiro con la sua nazionale, spera che la situazione si sblocchi nel giro di una settimana.