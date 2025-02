Gudmundsson-Fiorentina, obbligo di riscatto non scattato

Secondo Tuttomercatoweb, il riscatto obbligatorio di Albert Gudmundsson da parte della Fiorentina non è scattato. Tra le varie clausole del contratto ce n'era anche una relativa agli esiti del processo in Islanda, dove è accusato di violenza sessuale. L'attaccante in primo grado è stato giudicato non colpevole ma la controparte ha presentato ricorso facendo scattare il secondo grado di giudizio e annullando di fatto l'obbligo di acquisto da parte dei viola nei confronti del Genoa.