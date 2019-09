Il 12 maggio 2018 fu trovato positivo a un controllo antidoping per poi essere scagionato, ora Giuseppe Rossi vuole rimettersi in gioco. "Una storia assurda, scioccante - ha detto l'attaccante -. Mi cercavano club importanti, ho perso l’occasione non per colpa mia. Ma non voglio più pensarci. Voglio giocare a calcio, sono bravo a farlo, voglio ancora una possibilità". Poi l'appello alle squadre: "Sto bene da tanto, mi alleno tutti i giorni, non è facile farlo da solo. Aspetto una chiamata, ho tanto da far vedere".