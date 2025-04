Giuntoli: "Tudor? Saremo tutti contenti di proseguire insieme"

"Porta aperta per la permanenza di Tudor? Siamo stati chiari fin dall'inizio, la nostra volontà e speranza è quella di stare insieme. E' una decisione che prenderemo dopo il Mondiale per club, è chiaro che saremo tutti molto contenti di proseguire insieme". Lo ha detto il managing director football della Juventus Cristiano Giuntoli ai microfoni di Dazn nel prepartita di Parma-Juventus. Per quanto riguarda la possibilità di trattenere al Mondiale per club alcuni dei giocatori attualmente in prestito, il dirigente bianconero ha sottolineato che "stiamo parlando con i club di appartenenza, contiamo molto sul rapporto che abbiamo con questi club e sulla volontà dei ragazzi di continuare - ha aggiunto - Sarà una decisione che verrà presa a fine campionato, speriamo vada tutto per il verso giusto".