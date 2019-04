GIROUD: "HO OFFERTE DA ALTRI CLUB"

18/04/2019

Il rapporto tra Olivier Giroud e Maurizio Sarri è tutt'altro che felice. Con la permanenza del tecnico italiano sulla panchina dei Blues la partenza del francese sarebbe certa, a meno che Marina Granovskaia non costringa l'attaccante a restare considerato il blocco del mercato dei londinesi. Nonostante i possibili scenari, il campione del mondo non nega le voci su un possibile trasferimento: "Decideremo a fine stagione. Ho ricevuto offerte da altri club, ma non posso dirvi chi".