Marco Giampaolo, allenatore del Milan, ha parlato anche di mercato in conferenza alla vigilia di Udine: "Suso? Sono felice che resti, ma il mercato non è ancora chiuso e può succedere di tutto". Il tecnico ha poi glissato su Correa: "Non lo conosco"", ha detto ridendo. Su André Silva ha spiegato: "Ad oggi è un giocatore del Milan, è condizionato dalle voci ma io ci conto. Poi si vedrà, non so cosa accadrà. Ma confido molto nella serietà professionale di ogni calciatore".