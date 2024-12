Ghisolfi: "Dybala importante, ma se arriva proposta l'ascolteremo"

Prima del match di Coppa Italia contro la Sampdoria, il direttore sportivo della Roma Florent Ghisolfi ha parlato del futuro di Dybala e del prossimo allenatore della Roma. "Conosciamo l'importanza di Dybala per la squadra e il suo amore per la Roma. Se arriva qualcosa l'ascolteremo ma Paulo è molto importante per noi - ha spiegato ai microfoni di Mediaset -. Per il momento non c'è nessun contatto con un altro club". "Il nuovo allenatore? Non faremo un annuncio per Capodanno, ma non vogliamo aspettare sei mesi - ha aggiunto -. Vogliamo anticipare ma vogliamo anche prenderci il tempo per fare una buona scelta". "Guardiamo tutti, italiani e non italiani, però è vero che la conoscenza della Serie A sarà un fattore importante per la scelta", ha concluso.