Germania, Götze diventa papà e chiama il figlio Rome: indizio di mercato?

Un messaggio d'amore verso la capitale d'Italia che si trasforma inevitabilmente in un indizio di mercato. Mario Götze è diventato papà lo scorso 5 giugno e, insieme alla moglie Ann-Kathrin, ha deciso di chiamare il figlio Rome. Il trequartista del Borussia Dortmund non rinnoverà con i gialloneri ed è a caccia di una squadra che possa garantirgli non solo spazio da titolare, ma anche un ruolo da protagonista sui palcoscenici europei. Il pensiero, vista la passione per la Città Eterna, va immediatamente a Roma e Lazio.

Götze non resterà sicuramente in Germania, le big inglesi e spagnole difficilmente potrebbero garantirgli il ruolo che lui vorrebbe ricoprire e anche per questo vederlo in Italia nella prossima stagione potrebbe non essere così impensabile. L'eroe della Germania ai Mondiali 2014 riveste ormai un ruolo marginale nella squadra che l'ha lanciato tra i big del calcio europeo e che lo ha riportato a casa dopo un'esperienza non indimenticabile al Bayern Monaco: in questa stagione Mario ha raccolto 21 presenze e 3 gol tra tutte le competizione, partendo titolare pochissime volte. Il nodo, naturalmente, è l'ingaggio, visto che il 28enne guadagna intorno ai 10 milioni di euro lordi all'anno. Una cifra importante, che giallorossi e biancocelesti potrebbero comunque provare ad avvicinare considerando che arriverebbe a parametro zero. Se l'amore per Roma è quello che lui e sua moglie hanno pubblicamente manifestato, però, anche una piccola rinuncia potrebbe non essere un problema...