Il tecnico del Genoa, Patrick Vieira, non si aspetta rinforzi dal mercato di gennaio. "La cosa importante per noi è lavorare tutti i giorni col gruppo di giocatori che abbiamo a disposizione. Abbiamo calciatori che pensano alla società, che vogliono fare bene per la società, e così andiamo avanti", ha detto a Sky nel pre-partita dell'Olimpico contro la Roma.