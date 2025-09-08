Genoa, pronto il rinnovo per Vasquez

Importanti novità sul fronte rinnovi in casa Genoa. Come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Grifone è infatti pronto a blindare Johan Vasquez fino al 2028. Il centrale è diventato un vero e proprio leader dei rossoblu, di cui ne è anche capitano. Nonostante l'interesse di diversi club durante il mercato estivo, il messicano ha deciso di restare a Genova, forte anche del legame che si è creato con la tifoseria e con il tecnico Vieira. Con il Genoa, Vasquez ha collezionato 108 presenze, sei gol e un assist.