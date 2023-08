entrambi in prestito

L'ala destra dei rossoneri è in prestito con obbligo di riscatto condizionato ai risultati del campo. Preso anche il difensore bianconero, piace Colombo per l'attacco

© Getty Images Il Milan e il Genoa hanno chiuso l'operazione Junior Messias: il giocatore si trasferisce in rossoblù in prestito con obbligo di riscatto, 3 milioni complessivi, tra prestito oneroso e riscatto. Il brasiliano ha rinnovato il contratto col Milan fino al 2025 per poter andare in prestito. Il giocatore ha salutato Milanello dopo due anni con 68 presenze e 12 reti complessive. Con la stessa formula il Genoa si è assicurato anche De Winter dalla Juventus, lo scorso anno all'Empoli.

Il Genoa, inoltre, è interessato a Lorenzo Colombo del Milan. Il centravanti classe 2002 è in fase di valutazione da parte di Stefano Pioli, che potrebbe decidere di tenerlo in rosa e puntarci oppure mandarlo a fare esperienza. La destinazione è gradita al club per la presenza di Alberto Gilardino come tecnico, tuttavia i rossoneri vorrebbero una esperienza dove Colombo possa giocare molto. Con la concorrenza di Retegui, di Messias e di Gudmundsson lo spazio rischia di essere ridotto.

Rimane viva per il giovane attaccante l'opzione Cagliari, in cerca di certezze in avanti dopo il serio infortunio di Lapadula e a causa dell'avanzata età di Leonardo Pavoletti.