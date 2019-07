Continua il casting a centrocampo per il Genoa. Secondo quanto riporta il Secolo XIX, l'ultimo candidato sarebbe Biglia. Il giocatore è in uscita dal Milan e potrebbe gradire la destinazione, ma per sbarcare in Liguria dovrebbe ridursi l'ingaggio. Uno scoglio al momento molto importante da superare. Attualmente, infatti, l'argentino guadagna 3,5 mln a stagione e il Grifone non può permettersi uno stipendio simile.