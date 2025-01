Mario Balotelli è ufficialmente sul mercato. A confermarlo il ds del Genoa Marco Ottolini prima della gara di campionato a Marassi contro il Monza. "Ha ancora molta voglia di giocare, il Genoa non gli sta dando i minuti che vorrebbe, è sceso nelle gerarchie e ci sono giocatori più avanti di lui - ha detto il dirigente rossoblù - Negli ultimi giorni di mercato stiamo lavorando per cercare un posto dove possa giocare". SuperMario non è stato convocato per la sfida contro i brianzoli.