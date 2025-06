Genoa, De Winter nel mirino della Premier: 30 milioni la richiesta

Koni De Winter può essere uno dei protagonisti del mercato in uscita in Serie A. Il difensore belga, reduce da un'ottima stagione con la maglia del Genoa, è finito nel mirino di due club di Premier League. L'ex centrale della Juventus, acquistato dal Grifone in estate per otto milioni dopo un primo anno di prestito a Marassi, è esploso definitivamente quest'anno e piace molto a Crystal Palace e Tottenham. Per il classe 2001 il Genoa chiede almeno 30 milioni di euro, con De Winter che piace anche a squadre di Serie A che però difficilmente potranno competere con la forza economica dei club di Premier League.