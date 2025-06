Pisa, ufficiale Isak Vural dal Frosinone

Esito positivo per la trattativa tra Pisa e Frosinone per l'acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Isak Vural, che da oggi indosserà la maglia dei toscani. Centrocampista, classe 2006, Vural è nato a Stoccolma (Svezia) ma ha optato per la nazionalità turca viste le origini del padre. Cresciuto nell'Hammarby ha vissuto da giovanissimo esperienze nei settori giovanili di Benfica (Portogallo) e Fenerbahce (Turchia); con i turchi vanta il record di più giovane calciatore a debuttare in prima squadra (15 anni, 10 mesi e 23 giorni). Rientrato all'Hammarby si è subito conquistato un posto in Prima squadra fino al trasferimento in Italia, nel Frosinone; con i ciociari ha collezionato 23 presenze e 2 assist nel campionato Cadetto appena concluso. Isak Vural ha firmato un contratto che lo legherà al Pisa fino al 30 giugno 2029 (con opzione sull'anno successivo). "A lui - scrive la società in una nota - rivolgiamo i nostri migliori auspici per questa nuova e importante esperienza in maglia Nerazzurra".