L'agente di Pio Esposito: "L'Inter ci crede e non lo vende"

Mario Giuffredi, agente di Pio Esposito, ha parlato del futuro del suo assistito, certo di restare all'Inter anche nella prossima stagione. "Se fosse argentino o francese, ora sarebbero tutti a inseguirlo - le parole del noto procuratore a Il Mattino -. L'Inter ci crede, non lo vende, né per 25 milioni né per nulla. Ha rinnovato fino al 2030 e tutti lo aspettiamo dl vederlo protagonista con la maglia nerazzurra. lo di dubbi ne ho zero: cosi come per gli altri due fratelli. Con cui è legatissimo