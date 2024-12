Genoa, Balotelli può lasciare i rossoblù già a gennaio: offerta dal Messico

Nel frattempo Balotelli, avendo avuto l'influenza per tutta la settimana, salta il match contro l'Empoli. "Mi dispiace, perché si sta allenando davvero bene", ha detto il tecnico Vieira. Entro martedì 31 dicembre, ciascuna delle due parti in causa potrà scegliere liberamente di interrompere il rapporto. Il Genoa vuole andare avanti con il giocatore, ma resta da capire quale sia la volontà di SuperMario. Per Balotelli, rimanere vorrebbe però dire di accettare un ruolo da comprimario in un attacco dove l'intoccabile è Andrea Pinamonti.