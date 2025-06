Lazio, Francesco Punzi nuovo tecnico della Primavera

Francesco Punzi è il nuovo allenatore della Primavera della Lazio per la prossima stagione. Lo ha annunciato il club biancoceleste in una nota. "La SS Lazio comunica che Francesco Punzi è stato nominato nuovo allenatore della squadra Primavera per la stagione sportiva 2025/2026 - si legge - Dopo l'esperienza alla guida dell'Under 18 biancoceleste, con cui ha ottenuto risultati significativi sotto il profilo della crescita individuale e collettiva, Punzi rappresenta una scelta all'insegna della continuità, della valorizzazione del lavoro svolto nel settore giovanile e della fiducia nelle competenze interne alla struttura tecnica del Club. Il suo percorso si è distinto per l'attenzione allo sviluppo dei giovani, la capacità di leadership e la profonda conoscenza dell'ambiente biancoceleste: caratteristiche in linea con la visione della Società, impegnata a costruire un settore giovanile solido, integrato e sempre più orientato al futuro. A mister Punzi e al suo staff, la SS Lazio rivolge i migliori auguri di buon lavoro, con l'obiettivo condiviso di consolidare il ruolo della Primavera come tappa fondamentale nel percorso di crescita dei futuri calciatori biancocelesti".