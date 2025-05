Gasperini a Zingonia: si decide il futuro della panchina dell'Atalanta

Si decide il futuro della panchina dell'Atalanta. Gian Piero Gasperini sta incontrando a Zingonia la famiglia Percassi, il co-proprietario Pagliuca e il direttore sportivo D'Amico. Sul tavolo, come riporta Skysport, la proposta di rinnovo fino al 2027, che il club bergamasco ha fatto all'attuale allenatore, e, in caso di accordo, l'eventuale pianificazione della prossima stagione. "Dobbiamo confrontarci con la società, ho la sensazione che molti giocatori potrebbero salutare e non sono in grado di garantire gli stessi risultati. Mi dispiace per la prima volta dover abbassare l'asticella ma andrà fatto un confronto con la società", ha detto domenica l'allenatore al termine della partita persa in casa contro il Parma. Una sconfitta indolore, che non ha pregiudicato la qualificazione in Champions e l'ottima stagione della squadra, che Gasperini allena dal 2016 con grandi risultati, tra cui la vittoria dell'Europa League.