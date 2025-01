Giovanni Galeone ne è convito: Massimiliano Allegri non andrà in Arabia Saudita. L'ex tecnico del Pescara ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli spiegando le intenzioni dell'ex allenatore della Juventus: "Allegri? Non andrà in Arabia, non credo. Il prossimo anno potrebbe essere di nuovo in Italia, per la Roma ci sono pochi allenatori di alto livello che Ranieri da dirigente potrebbe portare in giallorosso ed Allegri è uno di quelli".