Il Galatasaray jha messo nel mirino Virgil van Dijk. I turchi, secondo quanto riporta TMW, sarebbero pronti a piombare sul centrale olandese in scadenza di contratto con il Liverpool. Pronta un'offerta molto importante a livello economico per l'estate, a parametro zero, ma l'obiettivo della dirigenza del Gala è quello di provare ad anticipare l'operazione già nel prossimo mercato invernale.