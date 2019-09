Il prestito al Flamengo scadrà il 31 dicembre 2019 e la dirigenza brasiliana sta trattando con l'Inter l'acquisto a titolo definitivo. Eventualità che non sembra dispiacere a Gabigol. "È il sogno di ogni giocatore giocare in un top club europeo, ma sono molto contento al Flamengo. Non ho fretta di lasciare Flamengo, sono molto felice qui - ha spiegato l'attaccante al canale De Sola - “Metà del mio cuore appartiene al Flamengo, l’altra al Santos, che è il club verso cui provo molta gratitudine".