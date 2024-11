Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni: "Col mio agente abbiamo parlato con la società, sanno che il Milan è un sogno per me e sanno che non ho la fretta o la necessità di firmare domani perché comunque ho già un contratto, di conseguenza io sono molto tranquillo e molto felice. Ovviamente sarei ancora più felice con un rinnovo".