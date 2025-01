Francesco Pio Esposito, capocannoniere della Serie B (assieme a Iemmello) con lo Spezia, è ancora di proprietà dell'Inter: "Hanno rifiutato 20 milioni per me? Non lo sapevo, sono onorato. Per me l'Inter è casa mia, non so se sarei già pronto bisogna prima provare. Mio fratello Sebastiano può essere riscattato dall'Empoli? Io sono contento di essere ancora dell'Inter. In futuro preferirei restare in Italia rispetto all'estero" le parole alla Gazzetta dello Sport.