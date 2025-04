Intervistato dal Guardian, Paulo Fonseca è tornato sull'addio al Milan che si è consumato lo scorso dicembre dopo il pareggio interno (1-1) contro la Roma: "Stanno vivendo un momento difficile, per me è stato un piacere allenare un club di questo livello - le parole del tecnico portoghese -. Peccato non aver avuto tempo per continuare a lavorare. Penso che la mentalità in Italia sia completamente diversa da quella in Inghilterra, dove si dà tempo all'allenatore".