"Non ho parlato con nessuno. Non è accaduto nessun confronto con Ibrahimovic. Se mi sento solido sulla panchina? Sì, perchè non dovrei? Non ho parlato con nessuno": così Paulo Fonseca, tecnico del Milan, a Dazn dopo il pari contro la Roma. Sono intense però le voci riguardo il suo futuro che sarebbe appeso ad un filo tanto che il club avrebbe già un accordo con Sergio Conceiçao. Le indiscrezioni non sono state confermate però dalla società.