Mercato Fiorentina, Espirito Santo: "Cutrone? Qualcosa può succedere"

MERCATO

La Fiorentina è alla ricerca di rinforzi in attacco, anche perché Pedro (quattro presenze ma solo 59' giocati sin qui) è destinato a tornare in Brasile: il profilo individuato è quello di Patrick Cutrone, con il Wolverhampton ci sono contatti serrati da giorni e una conferma arriva pure da Espirito Santo. L'ex Milan non era stato convocato per il match di FA Cup contro il Manchester United e, nella conferenza stampa post-match, il tecnico dei Wolves non ha nascosto che dietro la scelta ci possano essere motivi di mercato: "Qualcosa può succedere".

"Non voglio parlare troppo di questa situazione ma è vero, ho avuto un confronto con Patrick e insieme abbiamo deciso che fosse meglio non prendesse parte alla partita: la decisione migliore per tutti. Voci di mercato? Per ora tutto tranquillo ma qualcosa potrebbe succedere. Aspettiamo e vediamo" le parole di Espirito Santo. Cutrone ha messo insieme 24 presenze sin qui ma neanche 900 minuti totali (è a quota 860') segnando solo tre gol, in Serie A potrebbe rilanciarsi anche se non c'è ancora chiarezza sulla formula.

L'idea della Fiorentina è quella di un prestito con obbligo di riscatto a quota 15 milioni di euro complessivi, il club inglese vuole che Commisso si spinga fino a 20 milioni. Le prossime ore saranno decisive ma la volontà dell'ex Milan è chiara e anche in casa Wolverhampton hanno capito che l'affare potrebbe mettere tutti d'accordo.